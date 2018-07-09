Польский президент призвал Украину строить дружбу, несмотря на конфликты в истории

Польский президент Анджей Дуда принял участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Волынской резни и призвал Украину, несмотря на конфликты в истории, выстраивать дружеские отношения. Об этом сообщает «Польское радио».

«В наших отношениях нам нужно опираться на правду, ее надо признать... Наши хорошие отношения мы должны строить на исторической правде», - отметил Дуда.

Президент Польши также заявил, что Волынская резня была этнической чисткой, а не частью войны между поляками и украинцами. По его словам, украинцев во время данных событий погибло «всего пять тысяч».

«Это не была война — это была чистка этническая, чтобы убрать поляков с территорий, на которых они жили. Сто тысяч здесь замучены», - сказал Дуда.

Польский лидер обратился к украинским властям с просьбой о том, чтобы семьи убитых поляков могли поклониться могилам, которым присвоили бы имена.

Дуда также объявил, что Польша с радостью примет украинцев, причем не только как туристов, но и мигрантов. Он отметил, что поляки и украинцы «вместе построят успешное будущее».