СМИ: министр Британии по вопросам Brexit подал в отставку

Министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис подал в отставку с поста члена правительства, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Такое решение было принято вечером в воскресенье, 8 июля.

Дэвис был главным переговорщиком Лондона в диалоге с Брюсселем об условиях Brexit.

Отмечается, что это стало следствием напряженной обстановки в Кабмине после согласования стратегии «мягкого» Brexit'а, который предполагает сохранение зоны свободной торговли с ЕС.

По словам приближенных к Дэвису людей, решение было «печальным, но честным и принципиальным».