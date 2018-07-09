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СМИ: министр Британии по вопросам Brexit подал в отставку

Наталья Вальханская
02:01 09.07.2018
Министр по Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку с поста члена правительства.
СМИ: министр Британии по вопросам Brexit подал в отставку
Фото: Dinendra Haria / ZUMAPRESS / Globallookpress

Министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис подал в отставку с поста члена правительства, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Такое решение было принято вечером в воскресенье, 8 июля.

Дэвис был главным переговорщиком Лондона в диалоге с Брюсселем об условиях Brexit.

Отмечается, что это стало следствием напряженной обстановки в Кабмине после согласования стратегии «мягкого» Brexit'а, который предполагает сохранение зоны свободной торговли с ЕС.

По словам приближенных к Дэвису людей, решение было «печальным, но честным и принципиальным».

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