Вертолет упал на дом в США

В Уильямсберге в американском штате Виргиния потерпел крушение вертолет и упал на жилой дом, сообщает телеканал WAVY.

Отмечается, что инцидент произошел в жилом районе неподалеку от комплекса Диллард, который принадлежит Колледжу Уильма и Мэри. При этом неизвестно о пострадавших или погибших не сообщается. Также неизвестно, был ли вертолет гражданским.

На месте крушения работают пожарные бригады.