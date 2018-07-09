Вертолет упал на дом в США
В США вертолет потерпел крушение и рухнул на дом.
Фото: WAVY_News / Twitter
Видео: WAVY
В Уильямсберге в американском штате Виргиния потерпел крушение вертолет и упал на жилой дом, сообщает телеканал WAVY.
Отмечается, что инцидент произошел в жилом районе неподалеку от комплекса Диллард, который принадлежит Колледжу Уильма и Мэри. При этом неизвестно о пострадавших или погибших не сообщается. Также неизвестно, был ли вертолет гражданским.
На месте крушения работают пожарные бригады.