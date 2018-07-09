Стал известен лауреат Золотой Букеровской премии, написавший «лучший за 50 лет роман»

Канадский писатель Майкл Ондатже стал лауреатом Золотой Букеровской премии за роман «Английский пациент» 1992 года, сообщили организаторы в Twitter.

«Рады объявить, что победителем стал "Английский пациент", написанный Майклом Ондатже», - написали организаторы премии.

Повествующий о Второй мировой войне роман стал лауреатом Букеровской премии в 1992 году, затем лег в основу знаменитого фильма 1996 года с Рэйфом Файнсом и Жюльет Бинош в главных ролях, который получил девять «Оскаров».

«Золотой Букер» присуждается не по решению жюри, а по итогам голосования читателей. Так, «Английский пациент» по итогам опроса опередил четыре романа, став лучшим романом из «букеровского» списка за полвека.

Напомним, что в 2008 году такой награды удостоился роман индо-пакистанского писателя сыра Салмана Рушди «Дети полуночи». А лауреатом за 2018 год стала писательница из Польши Ольга Токарчук за роман Flights.