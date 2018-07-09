Илон Маск показал испытания субмарины для спасения детей из пещеры в Таиланде

Американский предприниматель, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о начале испытаний мини-субмарины, с помощью которой он надеется спасти подростков, заблокированных в заполнившейся водой пещере в Таиланде.

По словам самого изобретателя, важно было сделать достаточно легкую конструкцию, которую смогут с легкостью передвигать два водолаза, она должна быть небольшой, чтобы пройти через узкие промежутки между породами, и чрезвычайно прочной.

Маск в своем Twitter сообщил, что испытания мини-подлодки проходят в бассейне в Лос-Анджелесе. Он также опубликовал видеозапись, где группа дайверов тестирует капсулу.

Члены подростковой футбольной команды и их тренер стали пленниками пещеры, когда дождевая вода затопила ее гроты, отрезав выход на поверхность. Дети продержались там больше двух недель, пока их наконец смогли обнаружить водолазы.

В воскресенье, 8 июля, началась спасательная операция, в ходе которой дайверы смогли поднять на поверхность четырех детей, находившихся в самом плохом состоянии. После этого операция была приостановлена, чтобы пополнить запасы кислорода в пещере.