Отравленная в Эймсбери британка скончалась

Британка, подвергшаяся воздействию нервно-паралитического вещества в Эймсбери в графстве Уилтшир, скончалась в больнице, сообщает Скотленд-Ярд.

В заявлении сказано, что следователи открыли дело, после того, как подвергшаяся воздействию «Новичка» в Эймсбери женщина скончалась.

«Она была идентифицирована как 44-летняя Доун Стерджесс из Даррингтона. Ее семью проинформировали и в настоящее время им оказывается поддержка со стороны специально обученных офицеров», - отметили в полиции.

Другим пострадавшим оказался 45-летний мужчина, который остается в критическом состоянии.

Напомним, в городе Эймсбери, расположенном неподалеку от Солсбери, два человека были отравлены неизвестным веществом. Потерпевших обнаружили 30 июня в бессознательном состоянии. В Скотленд-Ярде заявили, что мужчину и женщину могли отравить «Новичком», поскольку их симптомы совпадали с отравленными 4 марта в Солбери британским шпионом Сергеем Скрипалем и его дочерью.

Ранее сообщалось, что в расследовании задействованы 100 следователей контртеррористического подразделения, им помогают детективы из Уилтшира. Правоохранители выяснили, что мужчина и женщина незадолго до отравления они посещали Солсбери.