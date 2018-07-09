Последняя женщина, которая устояла - звезда «Игры престолов» попрощалась с сериалом
Мейси Уильямс заявила, что окончила свою работу над последнем сезоном легендарной телесаги.
Фото: Hbo / ZUMAPRESS / Globallookpress
Британская актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая одного из ключевых персонажей в сериале «Игра престолов», в своем аккаунте в Instagram заявила об окончании своего участия в съемках.
Уильямс исполнила роль Арьи Старк, дочери короля Севера Эддарда Старка. Этот персонаж, в отличие от многих других, остался живым к финалу седьмого сезона.
21-летняя актриса выложила фотографию с кроссовками, забрызганными кровью, и хештегом «последняя женщина, которая устояла».
«До свидания, Белфаст. До свидания, Арья. До свидания, "Игра престолов"», - написала девушка.
Восьмой сезон «Игры престолов» снимают с октября прошлого года. На экраны он выйдет, как ожидается, в 2019 году.
Недавно фанаты сериала заявили, что раскрыли главную интригу финального сезона.