Последняя женщина, которая устояла - звезда «Игры престолов» попрощалась с сериалом

Британская актриса Мэйси Уильямс, сыгравшая одного из ключевых персонажей в сериале «Игра престолов», в своем аккаунте в Instagram заявила об окончании своего участия в съемках.

Уильямс исполнила роль Арьи Старк, дочери короля Севера Эддарда Старка. Этот персонаж, в отличие от многих других, остался живым к финалу седьмого сезона.

21-летняя актриса выложила фотографию с кроссовками, забрызганными кровью, и хештегом «последняя женщина, которая устояла».

Публикация от Maisie Williams (@maisie_williams) 7 Июл 2018 в 4:53 PDT

«До свидания, Белфаст. До свидания, Арья. До свидания, "Игра престолов"», - написала девушка.

Восьмой сезон «Игры престолов» снимают с октября прошлого года. На экраны он выйдет, как ожидается, в 2019 году.

Недавно фанаты сериала заявили, что раскрыли главную интригу финального сезона.