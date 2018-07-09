Автобус с российскими туристами врезался в трактор в Турции

Шесть российских туристов пострадали 8 июля в аварии с автобусом на юго-западе Турции. Об этом заявили в ситуационно-кризисном центре МИД России.

«По информации генконсульства России в Анталье, гражданам оказана необходимая медпомощь, они успешно вылетели на Родину», — сообщается в официальном Twitter.

Как пишет ТАСС, автобус, ехавший из города Мармарис в международный аэропорт Даламан, попал в ДТП в 05:00, в результате чего шесть россиян получили легкие травмы. После аварии их отправили в ближайший госпиталь для оказания первой помощи, затем их направили в аэропорт.

По информации турецких СМИ, микроавтобус столкнулся с трактором в провинции Мугла.