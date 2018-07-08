Поросенок с «человеческим лицом» родился в Китае: видео
У животного также можно разглядеть на морде отросток, похожий на хобот слона.
Видео: Daily Mail
Поросенок с мордой, похожей на лицо человека, родился на одной из ферм на юго-востоке Китая, сообщает Daily Mail. Также у мутанта можно разглядеть на месте носа отросток, как хобот у слона.
Из-за генетических проблем поросенок был очень слабым и прожил всего три дня. Как отмечают ветеринары, изучившие видео, снятое фермером, скорее всего у поросенка был синдром циклопа.
Козу с таким же заболеванием недавно нашли пользователи Сети, ее прозвали «самой уродливой на свете козой». Язык животного торчит откуда-то сбоку, а вместо глаз – похожая на человеческое лицо «маска».