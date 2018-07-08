США опасаются «смены настроений» стран-партнеров НАТО в пользу России

Постпред Соединенных Штатов в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон выразила мнение, что Россия предпринимает попытки дестабилизации Североатлантического Альянса. Однако, в то же время она заявляет, что Америка хотела бы видеть РФ своим союзником и торговым партнером.

По словам Хатчинсон, Россия «пытается развернуть» союзников НАТО, пытаясь «дестабилизировать сильнейший в мировой истории союз». Слова постпреда передает телеканал Fox News.

Хатчинсон отметила, что по ее мнению, РФ якобы намерена «переманить» Турцию и других партнеров США по НАТО на свою сторону. Также постпред выразила надежду на то, что президент Америки Дональд Трамп призовет российского лидера Владимира Путина к тому, чтобы «изменить такое поведение».

Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, во время встречи глав России и США не будет заранее подготовленного списка вопросов и тем для обсуждения. По словам министра, политики уровня Путина и Трампа способны вести обсуждение актуальных вопросов без предварительной подготовки.