Толпа британских фанатов разгромила магазин «Икеа»

В Сети появилось видео «набега» возбужденных британских болельщиков на гипермаркет «Икеа». В ролике запечатлены амплитудные прыжки на столах, стульях, диванах, слышны радостные возгласы.

На кадрах видно, как толпа британских футбольных фанатов забегает в известный шведский магазин мебели и начинает скандировать «кричалки». Сопровождают они все это прыжками прямо по расставленной для ознакомления с продукцией мебели.

Пришедшие сотрудники магазина ничего не могут сделать с разгоряченной толпой. Болельщики не прекращают радостно балагурить, несмотря ни на что. В какой-то момент фанаты толпой залезают на большую кровать и начинают прыгать на ней, разбрасывая подушки и одеяла.

Видеозапись «набега» размещена на канале Youtube.