В Таиланде решили остановить операцию по спасению детей из пещеры

Операция по спасению детей, которые застряли в затопленной пещере в Таиланде, была остановлена. Об этом в воскресенье, 8 июля, сообщил BBC.

Спасатели заявили, что такое решение было принято, так как в пещере истощились запасы кислорода. Операцию приостановят минимум на 10, максимум на 20 часов для их пополнения.

Ранее стало известно, что дайверы смогли поднять на поверхность четырех детей. Первыми вывели самых слабых. Их уже госпитализировали. Следующими будут вытаскивать тех, кто крепче и выносливей.