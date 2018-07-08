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В Восточную Гуту вернулись более 70 тысяч жителей

Гундарев Алексей
21:50 08.07.2018
На очередном брифинге в Сирии выступил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в республике генерал-майор Алексей Цыганков.
В Восточную Гуту вернулись более 70 тысяч жителей
Фото: Ammar Safarjalani Xinhua Globallookpress

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам.

Вместе с тем, отмечаются отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Латакия и Алеппо. Представителями российского Центра по примирению в районах Шайбан-Пашах, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Одер, Эс-Сахур города Алеппо проведена адресная благотворительная акция для семей русской общины, оказавшихся в тяжелом материальном положении. Выдано 30 продовольственных наборов общим весом около 200 килограмм.

Российской стороной совместно с сирийским правительством продолжается выполнение плановых мероприятий постконфликтного урегулирования в сирийских провинциях. В населенном пункте Мутая провинции Деръа проведена гуманитарная акция, в ходе которой жителям передано более 1 тыс. продовольственных наборов общим весом 4,3 тонны. В провинции Риф Дамаск представителями российского Центра по примирению проведена рабочая встреча с президентом Сирийского Арабского Красного Полумесяца, в ходе которой обсуждены вопросы обеспечения водой гуманитарных акций. Принято решение о выделении 10 тысяч 1,5 литровых бутылок питьевой воды. Продолжается установка баков с питьевой водой в населенных пунктах Ялда, Бабилла и Бейт-Сахм.

На большей части Сирийской Арабской Республики созданы условия, способствующие возвращению вынужденных переселенцев. В Восточную Гуту из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц уже вернулось 71 600 жителей. Только за прошедшие сутки в свои дома возвратилось 102 человека. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 12 сирийцам, в том числе 5 детям.

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