ВС США понесли потери в результате «внутренней атаки»

В субботу в результате «внутренней атаки» на юге Афганистана один военнослужащий ВС США погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщила миссия НАТО «Решительная поддержка» в своем пресс-релизе.

Состояние раненых военных оценивается как стабильное. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. По данному факту началось расследование.

Согласно политике министерства обороны США, имя военнослужащего не может быть озвучено ранее, чем через сутки после оповещения ближайших родственников.