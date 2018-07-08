Ушел из жизни писатель Валерий Ганичев

Писатель Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Союза писателей России.

О месте и времени похорон пока не известно.

Ганичев был не только писателем, но и журналистом. Также с 1994 по 2018 год занимал должность председателя Союза писателей России. Известность ему принесли произведения «Адмирал Ушаков» и «Росс непобедимый». С 1978 по 1980 год был главным редактором газеты «Комсомольская правда», а с 1998 года возглавлял «Роман-журнал. XXI век».