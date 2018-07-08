В Турции пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов

Пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на северо-западе Турции в воскресенье, 8 июля. Об этом сообщает турецкий CNN.

Поезд следовал по маршруту Капыкуле - Стамбул. По неизвестным причинам на одном из участков пути часть состава перевернулась.

В районе затруднено транспортное сообщение. На месте работают экстренные службы. Есть погибшие и пострадавшие.

Официальных сообщений по поводу инцидента нет, точное количество жертв уточняется.