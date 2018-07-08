Запад умолял Киев не вводить на Украине военное положение - Верховная рада
Советник украинского министра внутренних дел заявил, что Запад просил Украину не вводить в стране военное положение.
Фото: Sergey Kovalev / Russian Look / Globallookpress
Советник главы МВД Украины и депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что западные партнеры просили Украину не вводить в стране военное положение из-за обострения ситуации в Донбассе. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».
Геращенко сказал, что в противном случае в стране пришлось бы отменить президентские выборы.
Советник отметил, что если бы Порошенко захотел устроить кровавую провокацию, это стало бы крахом его президентства.