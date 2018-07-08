Меркель считает защищенность стран НАТО недостаточной

Канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление на тему защищенности стран НАТО. По ее словам, после того как Крым стал частью России, а в Донбассе возник конфликт, альянсу стоит уделить вопросу защиты больше внимания.

Как сказала Меркель, в последнее время проблемы, которые необходимо решать Североатлантическому альянсу, сильно изменились. Канцлер считает, что после воссоединения Крыма с Россией и развернувшегося в Донбассе территориального конфликта странам НАТО необходимо сосредоточиться на собственной защите.

Ее слова приводит официальный Twitter-аккаунт представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.

Напомним, ранее германский канцлер заявила, что страны - участницы НАТО хотят иметь разумные отношения с Российской Федерацией.