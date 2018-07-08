Завершился первый этап операции по спасению детей из пещеры в Таиланде

Как сообщил телеканал Sky News, власти Таиланда опровергли информацию о том, что на поверхность удалось поднять шестерых из 12 детей. Пока спасли только четверых. Внутри остались восемь ребят и их тренер.

В данный момент завершился первый этап спасательной операции. Губернатор провинции Наронгсак Осатанакорн рассказал, что дайверам понадобится около десяти часов, чтобы продолжить процесс. В спасении юных футболистов принимают участие 90 аквалангистов.

Отмечается, что первыми на поверхности оказались более слабые и истощенные мальчики. Некоторые из них вообще не умеют плавать. Следующими будут вытаскивать тех, кто крепче и выносливей.

Четверых спасенных школьников госпитализировали.

Ранее появились кадры спасения детей из пещеры в Таиланде. На видео запечатлено, как спасатели передвигаются по горло в воде и готовят оборудование для освобождения «заложников» пещеры.