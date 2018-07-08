Глава британского МВД посетил Эймсбери для расследования отравления

Глава министерства внутренних дел Великобритании Саджид Джавид посетил британский город Эймсбери, в котором недавно произошел инцидент с отравлением двух человек.

Министр обсудил с правоохранителями продвижение расследования отравления, произошедшего рядом с печально известным Солсбери и побеседовал с местными жителями.

Также Джавид заявил, что на данный момент полиция не обладает достаточным объемом информации, для того чтобы вводить какие-либо дополнительные санкции в отношении России. Однако он подчеркнул, что известен факт отравления двух жителей Эймсбери тем же веществом, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

Об этом сообщает BBC.

Ранее детективы, расследующие отравление двух человек в Эймсбери, опубликовали подробную информацию о действиях пострадавших до инцидента - оказалось, что незадолго до происшествия они посещали Солсбери.