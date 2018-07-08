Завязанная в узел живая змея повергла в шок пользователей Сети

Жители Приморского края нашли на дороге крупную змею, завязанную в узел. Снимок был опубликован в Instagram.

Пресмыкающееся было обнаружено в Уссурийске на трассе, которая ведет к одной из баз отдыха.

Пользователи предположили, что змея запуталась сама. Однако нашлись и те, кто предположил, что это дело рук человека.

Комментаторы отметили, что пресмыкающееся не относится к ядовитым и агрессивным видам, поэтому оно не представляет опасности. Вероятно, змея является амурским полозом.

Большая часть подчеркнула, что не любит змей, но эту «ужасно жалко».