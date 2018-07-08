Более 80 человек стали жертвами проливных дождей в Японии

Проливные дожди и вызванные ими оползни стали причиной гибели более 80 человек в Японии. Еще около 60 числятся пропавшими без вести. Их ищут спасатели.

Большинство жертв зарегистрировано в префектуре Хиросима на острове Хонсю, где дожди не прекращаются с четверга. В целом же за последние три дня в пострадавших районах выпала месячная норма осадков. От наводнения и селевых потоков разрушены сотни домов, многие из них просто погребены под слоем грязевого месива, а те, что выстояли, затоплены до третьих этажей. Многие дороги и мосты ушли под воду.

Остановлено железнодорожное сообщение, нарушены линии электропередачи.

Четырем миллионам человек рекомендовано экстренно покинуть опасные районы. Их эвакуируют на лодках и вертолетах.

Правительство Японии учредило экстренный штаб по борьбе с чрезвычайной ситуацией. Он управляет действиями более 50 тысяч спасателей, пожарных, военных и полицейских. Но ситуация остается сложной. При этом прогнозы синоптиков неутешительны: в ближайшие сутки в регионе ожидаются дожди.