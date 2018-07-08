Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Первые школьники эвакуированы из затопленной пещеры в Таиланде

Егор Левин, Константин Коковешников
18:20 08.07.2018
Операция может продлиться не один день, ведь путь на свободу у каждого ребенка занимает несколько часов.
Фото: Xinhua / Global Look Press

По последним данным, шестерых школьников удалось эвакуировать из затопленной пещеры в Таиланде. По ряду причин спасатели решили вернуться к первоначальному и крайне рискованному плану вызволения детей вплавь при помощи дайверов.

Операция может продлиться не один день, ведь путь на свободу у каждого ребенка занимает несколько часов.

От выхода из пещеры Тхам Луанг в сторону соседней больницы выезжает карета скорой. Внутри нее, предположительно, сразу двое из 12 спасенных детей. Позже сообщают о четверых вышедших на поверхность школьниках.

Последние несколько недель за их судьбой следил без преувеличения весь мир. К операции по спасению узников Тхам Луанг подключился миллиардер Илон Маск, который предложил сразу несколько альтернативных способов помощи: от запуска субмарины с использованием трубы «Фалькон» до создания специальной капсулы. Однако в итоге возобладал другой, более привычный путь.

Сегодня утром всех дежуривших у пещеры журналистов на время оттесняют, а в район проведения поисковых работ привозят опытных водолазов - 13 иностранных специалистов и пять «морских котиков» ВМС Таиланда.

Более подходящего момента, как уверены власти страны, у них нет.

«Накануне уровень воды в пещере снизился на 30 сантиметров. Это минимальный показатель за последние десять дней. В то же время надвигается новый шторм. Мы больше не можем медлить. Спустя три-четыре дня все наши усилия и 100-процентная готовность могут быть сведены на нет», - заявил губернатор провинции Чианграй, глава штаба спасательной операции Наронгсак Оссатанакорн.

Для того чтобы вызволить детей, каждому из водолазов предстоит за шесть часов почти в абсолютной темноте и без ласт преодолеть четыре километра извилистого маршрута, большая часть которого скрыта под водой. Кроме собственного снаряжения за спиной, одновременно удерживая в руках по одному кислородному баллону для ребенка. Чтобы никто не захлебнулся от паники, вместо привычных трубок используют так называемые полнолицевые маски, позволяющие дышать как ртом, так и через нос. Путь наверх полон крутых спусков и подъемов. В наиболее узких частях пещеры ее высота не превышает 40 сантиметров. А ширина - чуть больше 70.

Ситуацию осложняет заканчивающийся кислород. Если его уровень в пещере упадет до 12%, у детей могут начаться необратимые изменения мозга, а потому еще накануне сюда завезли специальное оборудование. До сих пор это главный запасной вариант. Но пока, к счастью, обошлись без него. Хотя не исключено, что процесс спасения растянется на несколько суток. Время, которое для родителей юных футболистов уже и так кажется вечностью.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Bloomberg назвал главных толстосумов планеты
Дата08.07.2018, 14:51
Bloomberg назвал главных толстосумов планеты
Мотострелки ЦВО предотвратили нападение «боевиков» на населенный пункт в Алтайском крае
Дата07.07.2018, 03:00
Мотострелки ЦВО предотвратили нападение «боевиков» на населенный пункт в Алтайском крае
В Москве десятки тысяч болельщиков встретили сборную России по футболу
Дата08.07.2018, 18:00
В Москве десятки тысяч болельщиков встретили сборную России по футболу
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Дата22.06.2018, 14:32
Ровно в четыре утра: в Москве прошли акции «Вахта памяти» и «Свеча памяти»
Передислокация новейшей российской противоракеты: кадры с секретного объекта
Дата08.07.2018, 11:38
Передислокация новейшей российской противоракеты: кадры с секретного объекта
Высший полководческий орден - орден «Победа»
Дата07.07.2018, 08:54
Высший полководческий орден - орден «Победа»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:41 В стране и мире
В Британии заявили об отсутствии планов вводить санкции против России
16:08 В стране и мире
В аэропорту Варшавы произошла утечка токсичного вещества
15:28 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры спасения детей из пещеры в Таиланде
14:05 В стране и мире
Видео
Военный эксперт рассказал, как США используют Украину в Черном море
10:41 Армия
Видео
В Минобороны рассказали о боевых возможностях ЗРС С-500
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Ласковый кот ворвался в интервью польского историка Видео
Ласковый кот ворвался в интервью польского историка
Пенсионерки-колдуньи навели порчу на сборную Хорватии перед матчем с Россией Видео
Пенсионерки-колдуньи навели порчу на сборную Хорватии перед матчем с Россией
На Украине нашли гусеницу-мутанта с головой мышонка: видео Видео
На Украине нашли гусеницу-мутанта с головой мышонка: видео
Пешком от инфаркта: в Минздраве рассказали, сколько шагов в день необходимо для здоровья
Пешком от инфаркта: в Минздраве рассказали, сколько шагов в день необходимо для здоровья
В Египте обнаружили гигантскую древнюю гробницу Видео
В Египте обнаружили гигантскую древнюю гробницу
Американец снял на видео «бога», идущего по облакам Видео
Американец снял на видео «бога», идущего по облакам
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.