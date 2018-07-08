Первые школьники эвакуированы из затопленной пещеры в Таиланде

По последним данным, шестерых школьников удалось эвакуировать из затопленной пещеры в Таиланде. По ряду причин спасатели решили вернуться к первоначальному и крайне рискованному плану вызволения детей вплавь при помощи дайверов.

Операция может продлиться не один день, ведь путь на свободу у каждого ребенка занимает несколько часов.

От выхода из пещеры Тхам Луанг в сторону соседней больницы выезжает карета скорой. Внутри нее, предположительно, сразу двое из 12 спасенных детей. Позже сообщают о четверых вышедших на поверхность школьниках.

Последние несколько недель за их судьбой следил без преувеличения весь мир. К операции по спасению узников Тхам Луанг подключился миллиардер Илон Маск, который предложил сразу несколько альтернативных способов помощи: от запуска субмарины с использованием трубы «Фалькон» до создания специальной капсулы. Однако в итоге возобладал другой, более привычный путь.

Сегодня утром всех дежуривших у пещеры журналистов на время оттесняют, а в район проведения поисковых работ привозят опытных водолазов - 13 иностранных специалистов и пять «морских котиков» ВМС Таиланда.

Более подходящего момента, как уверены власти страны, у них нет.

«Накануне уровень воды в пещере снизился на 30 сантиметров. Это минимальный показатель за последние десять дней. В то же время надвигается новый шторм. Мы больше не можем медлить. Спустя три-четыре дня все наши усилия и 100-процентная готовность могут быть сведены на нет», - заявил губернатор провинции Чианграй, глава штаба спасательной операции Наронгсак Оссатанакорн.

Для того чтобы вызволить детей, каждому из водолазов предстоит за шесть часов почти в абсолютной темноте и без ласт преодолеть четыре километра извилистого маршрута, большая часть которого скрыта под водой. Кроме собственного снаряжения за спиной, одновременно удерживая в руках по одному кислородному баллону для ребенка. Чтобы никто не захлебнулся от паники, вместо привычных трубок используют так называемые полнолицевые маски, позволяющие дышать как ртом, так и через нос. Путь наверх полон крутых спусков и подъемов. В наиболее узких частях пещеры ее высота не превышает 40 сантиметров. А ширина - чуть больше 70.

Ситуацию осложняет заканчивающийся кислород. Если его уровень в пещере упадет до 12%, у детей могут начаться необратимые изменения мозга, а потому еще накануне сюда завезли специальное оборудование. До сих пор это главный запасной вариант. Но пока, к счастью, обошлись без него. Хотя не исключено, что процесс спасения растянется на несколько суток. Время, которое для родителей юных футболистов уже и так кажется вечностью.