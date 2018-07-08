В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности

Гидрометцентр в воскресенье повысил уровень погодной опасности в Москве и области с «желтого» до «оранжевого» из-за сильных ливней. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что гроза с сильным дождем может начаться во второй половине дня. Скорость ветра будет достигать 17 метров в секунду.

Также Гидрометцентр заявил, что в столице и в Московской области в понедельник, 9 июля, ожидаются сильный ветер и гроза. Объявлен «желтый» уровень опасности.