«Бездна любви»: на одесской улице образовался пролом в форме сердца
Оседающее бетонное покрытие образовало обвал необычной формы.
На одной из дорог Одессы прямо в асфальте образовался обширный пролом.
Его огородили предупредительными конусами. Вокруг собрирались люди, интересовавшиеся произошедшим.
Постепенно, с течением времени, асфальт продолжал оседать, делая дыру все больше и больше. В какой-то момент кусок покрытия провалился вниз, и пролом по форме начал напоминать сердце.
Но и оно продержалось недолго: асфальт продолжил разрушаться, и «сердце» обломками осыпалось вниз.
Видеоролик опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook жительница Одессы Владислава Швец.