«Бездна любви»: на одесской улице образовался пролом в форме сердца

На одной из дорог Одессы прямо в асфальте образовался обширный пролом.

Его огородили предупредительными конусами. Вокруг собрирались люди, интересовавшиеся произошедшим.

Постепенно, с течением времени, асфальт продолжал оседать, делая дыру все больше и больше. В какой-то момент кусок покрытия провалился вниз, и пролом по форме начал напоминать сердце.

Но и оно продержалось недолго: асфальт продолжил разрушаться, и «сердце» обломками осыпалось вниз.

Видеоролик опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook жительница Одессы Владислава Швец.