Не боялся, а мы боялись - донецкий режиссер рассказал о том, каким был комбат Моторола

Коренной житель Донецка, военный корреспондент одного из городских информационных агентств, а по совместительству режиссер Максим Фадеев (имя изменено - прим. ред.) рассказал о том, как начиная с 2014 года снимает кино о боевых действиях в Донбассе.

Один из фильмов под названием «Его батальон» он посвятил полковнику ВС ДНР и командиру спецподразделения «Спарта» Арсену Павлову, который был более известен как Моторола. Режиссер поделился воспоминаниями о своем знакомстве с одной из самых ключевых и заметных фигур конфликта в Донбассе.

По словам Фадеева, Моторола был для него едва ли не наставником, обучая выживать под непрерывным огнем ВСУ. Павлов объяснял режиссеру, чем одни мины отличаются от других и почему иногда можно не бояться смерти.

«Объяснял, что вот, например, летят 82-е мины - это не страшно, бетонное перекрытие они не пробивают. А это - танк. Его тем более бояться не надо: если попадет, все равно уже не узнаешь!» - вспоминает режиссер слова Моторолы.

Как говорит Фадеев, в самый первый день съемок ленты Павлов не побоялся выйти из укрытия и, находясь под плотным обстрелом, сфотографировать горящий дом.

«Не боялся. А мы боялись. Когда меня ранило, он же руководил оказанием мне первой медицинской помощи, сам вывозил на машине», - рассказал Фадеев.

Рассказ документалиста приводит RT.

Ранее в ДНР установили памятный знак на дом, в котором жил Арсен Павлов. Инициатором этого стало общественное движение «Молодая республика».