В Британии заявили об отсутствии планов вводить санкции против России
В данный момент полиция выясняет все обстоятельства отравления двух людей в Эймсбери.
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Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что Лондон не планирует вводить санкции против России после отравления в Эймсбери. Об этом сообщил BBC.
Глава МВД Великобритании отметил, что полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Также он заверил, что стражи порядка доберутся до сути этого инцидента.
Министр добавил, что санкций в отношении России не планируется.
Ранее Скотленд-Ярд заявил, что расследование отравления двух человек в Эймсбери займет недели и месяцы. В данный момент следователи уже просмотрели более полутора тысяч часов записей с видеокамер, но пока не восстановили маршрут передвижения пострадавших.