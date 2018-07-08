В Британии заявили об отсутствии планов вводить санкции против России

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что Лондон не планирует вводить санкции против России после отравления в Эймсбери. Об этом сообщил BBC.

Глава МВД Великобритании отметил, что полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Также он заверил, что стражи порядка доберутся до сути этого инцидента.

Министр добавил, что санкций в отношении России не планируется.

Ранее Скотленд-Ярд заявил, что расследование отравления двух человек в Эймсбери займет недели и месяцы. В данный момент следователи уже просмотрели более полутора тысяч часов записей с видеокамер, но пока не восстановили маршрут передвижения пострадавших.