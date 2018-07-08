Порошенко откроет мемориал памяти погибших украинцев в Польше

Президент Украины Петр Порошенко 8 июля примет участие в церемонии открытия мемориала памяти украинцев, погибших от рук участников польских крестьянских батальонов и подразделений Армии Крайовой в 1944 году. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.

В Польшу Порошенко пригласила украинская община этой страны. Президент Украины также посетит село Сагрынь Люблинского воеводства, где и откроется мемориал. Кроме того, он примет участие в мероприятии памяти жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов, которое пройдет в Волынской области.