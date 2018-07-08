В аэропорту Варшавы произошла утечка токсичного вещества
Возможный источник утечки - главный грузовой терминал, в котором хранятся бочки с химикатами.
В аэропорту в столице Польши произошла утечка токсичного вещества. Пострадали 14 сотрудников аэровокзала. Им потребовалась экстренная госпитализация.
Утечка могла произойти из главного грузового терминала, в котором хранятся бочки с химикатами. Пресс-служба аэропорта сообщает, что происшествие никак не отразилось на его работе и самочувствии пассажиров.
На месте инцидента работают экстренные службы и группа химической защиты.