В аэропорту Варшавы произошла утечка токсичного вещества

В аэропорту в столице Польши произошла утечка токсичного вещества. Пострадали 14 сотрудников аэровокзала. Им потребовалась экстренная госпитализация.

Утечка могла произойти из главного грузового терминала, в котором хранятся бочки с химикатами. Пресс-служба аэропорта сообщает, что происшествие никак не отразилось на его работе и самочувствии пассажиров.

На месте инцидента работают экстренные службы и группа химической защиты.