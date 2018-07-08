Под Орлом произошло смертельное ДТП с участием граждан Украины

В воскресенье утром в Орловской области произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Как сообщил портал «Буквы» со ссылкой на начальника консульского обеспечения МИД Украины Василия Кирилича, в аварии погибли двое граждан Украины. Еще четверых госпитализировали.

В данный момент консул предпринимает меры по оказанию помощи пострадавшим. Решается вопрос перевозки тел погибших на Украину.

По данным регионального управления МЧС, авария произошла на Итальянской улице. На месте происшествия работали силы и средства Орловского пожарно-спасательного гарнизона.