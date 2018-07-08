На Украине предприняли «суперход» для вступления в НАТО

Украина настолько сильно хочет вступить в НАТО, что придумывает все новые и новые планы, как лучше это сделать.

Как рассказал в интервью изданию «Апостроф» глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, Украина сможет обеспечить себе вступление в Североатлантический альянс, «тесно сблизившись с Западом».

По словам Бадрака, Киеву «не светит» вступление в НАТО до тех пор, пока Украина не решит свои территориальные проблемы. При этом глава исследовательского центра заявил, что существует «суперход», чтобы ускорить процесс союза с альянсом.

Заключается он в том, чтобы позволить США разместить на территории Украины свою базу противоракетной обороны и несколько дивизионов Patriot, тем самым установив в стране «заслон» из подразделений Североатлантического альянса.

По мнению Бадрака, только так страна сможет почувствовать себя «защищенной».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна планирует стать членом Евросоюза до 2025 года. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Белграде, отметив, что сербский народ преследует ту же цель.