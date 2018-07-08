Опубликованы первые кадры спасения детей из пещеры в Таиланде
Юниорская футбольная команда вместе с тренером была заперта в затопленной пещере более двух недель.
Фото: Xinhua / globallookpress
Таиландские спасатели начали операцию по вызволению «заложников» Тхам Луанг. Более двух недель юниорская футбольная команда находилась в «плену» затопленной пещеры.
⚡️ “First boys rescued from cave in Thailand”https://t.co/QovTKWZhmv- Sky News (@SkyNews) 8 июля 2018 г.
На кадрах видно, как спасатели передвигаются по горло в воде и готовят оборудование для спасения подростков и их тренера. Об этом сообщает в своем официальном Twitter-аккаунте британский новостной канал Sky News.
Как сообщалось ранее, родители детей, оказавшихся в затопленной пещере в Таиланде, дали согласие на начало спасательной операции.