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Bloomberg назвал главных толстосумов планеты

Ян Брацкий
14:51 08.07.2018
Возглавляют список основатели крупных IT-компаний. В расчетах использовали данные о стоимости их акций и корпоративных отчетов.
Bloomberg назвал главных толстосумов планеты
Фото: Dennis Van Tine ZUMAPRESS.com / globallookpress

Глава Amazon Джефф Безос, основатель Microsoft Билл Гейтс и основатель Facebook Марк Цукерберг в тройке богатейших людей планеты. По последним данным, состояние первого составляет 142 миллиарда долларов, человек подаривший миру знаменитую операционную систему накопил 94,2 миллиарда долларов, ну а компьютерный гений, основавший крупнейшую социальную сеть, хранит в банке 81,6 миллиарда долларов.

Главных богачей вычислили аналитики Bloomberg, которые обновили список из 500 самых зажиточных бизнесменов. В первую сотню попали 11 наших соотечественников, а вообще в «золотом рейтинге» насчитали 24 русские фамилии.

Самым богатым нашим земляком, согласно аналитическим данным, стал глава совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Он занял скромное 45-е место с состоянием 19,6 миллиарда. долларов.

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