Два ребенка выведены на поверхность из пещеры в Таиланде
Дети находились в «плену» пещеры Тхам Луанг более двух недель.
Фото: Xinhua / globallookpress
Двух из 13 детей, которые заблокированы наводнением в пещере в Таиланде, вывели на поверхность.
Ранее стало известно, что члены юниорской футбольной сборной Таиланда и их тренер пропали в пещере Тхам Луанг. Из-за сильных дождей вход в пещеру затопило, и они не смоглим выбраться наружу. Родители детей дали согласие на проведение спасательной операции.