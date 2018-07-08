Два ребенка выведены на поверхность из пещеры в Таиланде

Двух из 13 детей, которые заблокированы наводнением в пещере в Таиланде, вывели на поверхность.

Ранее стало известно, что члены юниорской футбольной сборной Таиланда и их тренер пропали в пещере Тхам Луанг. Из-за сильных дождей вход в пещеру затопило, и они не смоглим выбраться наружу. Родители детей дали согласие на проведение спасательной операции.