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Военный эксперт рассказал, как США используют Украину в Черном море

Екатерина Аксенова
14:05 08.07.2018
Военный обозреватель Александр Жилин считает, что США используют учения Sea Breeze - 2018 в Черном море в разведывательных целях.
Фото: Wikipedia

Военный обозреватель Александр Жилин в беседе со «Звездой» пояснил, что предстоящие совместные американо-украинские маневры необходимы «хунте» в пропагандистских целях.

«Украина из себя в военном положении более ничего не представляет. Зачем это нужно американцам? – объясняет эксперт. -  Для того, чтобы использовать Украину, как легенду прикрытия, а на самом деле провести определенные разведывательные мероприятия, связанные с технической разведкой. Попытаться выяснить, как мы прикрываем Крым. Это делается регулярно, делается многими странами».

Жилин также уточнил, что в данной ситуации нет ничего экстраординарного, а для России не секрет все, что связано с обороной США.

Напомним, ранее стало известно, что в акваторию Черного моря вошло два корабля ВМС США - эсминец Porter и SS Mount Whitney -  для участия в американо-украинских учениях Sea Breeze – 2018.  

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