Столичные аэропорты заливает: десятки рейсов отменены

Московские аэропорты отменили более двадцати авиарейсов из-за сильного дождя. Взлетные полосы поливает с самого утра. Сейчас расписание постоянно корректируется, несмотря на то, что все воздушные гавани столицы работают в штатном режиме.

Ранее, МЧС распространили штормовое предупреждение из-за грозы и шквалистого ветра. Годрометцентр объявил в Моcкве «желтый» уровень опасности.