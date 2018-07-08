Ольга Бузова заявила о желании выйти замуж за Дениса Черышева

Ольга Бузова в своем Instagram заявила, что хочет выйти замуж за полузащитника сборной России Дениса Черышева. По словам Бузовой, после матча с Хорватией Денис попал в «хит-парад» мыслей певицы, и что ее подружки такой выбор одобрили.

«Я согласно выйти за тебя замуж. Ты, кстати, симпатичный», - заявила Бузова.

Певица, которой в этом году исполнилось 32, намекнула 27-летнему футболисту, что ее не смущает разница в возрасте.

«Я без макияжа выгляжу на 18. Денис, на связи», - закончила свое видеообращение Ольга.

Бузова уже была замужем за футболистом: в 2012 году она вышла замуж за Дмитрия Тарасова, однако через полтора года пара рассталась.

Пока неизвестно, как отнесется к призыву певицы сам Денис Черников. Во всяком случае, девушка у него уже есть – испанка Кристина Кобе.