Россияне первыми получат новые джипы

Россияне первыми среди европейцев сядут за руль обновленной версии Jeep Wrangler. Именитый бренд начинает поставки на российский рынок длиннобазной модели автомобиля. Вслед за ней, через два месяца, в продажу поступят укороченные кузова.

Пока внедорожники будут поставляться с одним типом двухлитрового бензинового двигателя, оснащенного турбиной. Трансмиссия – восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод – полный с автоматическим подключением передних колес - сообщает портал Motor.

Остается в модельном ряду и экстремальный вариант Rubicon, с возможностью блокировки и отключаемым передним стабилизатором.

Позже конструкторы обещали поклонникам марки более мощный турбодизель объемом 2,2 литра и различными опциями, включая различные виды крыши: от жесткой до тряпичной.

Во сколько автомобили обойдутся своим новым владельцам пока не сообщается.