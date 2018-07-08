Исследователь рассекретил новые документы по делу дятловцев

Уральский интернет-исследователь Валентин Дегтерев обнародовал якобы секретную часть уголовного дела о гибели группы Игоря Дятлова.

По словам уфолога, доступ к материалам он получил «случайно». Очередную «сенсацию» по делу о гибели дятловцев мужчина опубликовал в своем блоге.

«Сразу скажу, что часть документов сенсационна настолько, что их публикация была бы нежелательна многочисленной когорте. Видимо настало время рассказать всю правду», - начинает свой рассказ Дегтерев.

Далее мужчина выкладывает в открытый доступ скриншоты уголовного дела и рассказывает, что в них описано. Из его рассказа следует, что группа туристов погибла из-за воздействия внешних, погодных факторов. Также, по словам исследователя-энтузиаста, на телах двух погибших якобы были обнаружены следы высокой «радиоактивности».

«На самом деле источник радиации был в том самом ручье. Именно из-за него тела и были пропитаны смертельной радиацией. Скорее всего, из-за того, что там есть месторождение урана», - рассказывает уфолог.

После этого уральский Индиана Джонс публикует то, что якобы является текстом допроса самого молодого манси, где сказано, что северные народы были на месте трагедии и видели занесенную снегом палатку и трупы людей. По мнению Дегтерева, следователь, который беседовал с манси, даже не понял, что записал в дело «правду».

Кроме того, энтузиаст предает огласке ряд доказательств своей версии, в которых говорится о схеме установления палатки на склоне, фотографию лыжного следа у места трагедии и письмо матери Семена Золотарева.

«Вот и все, что мне удалось найти. Скажете, этого немного? Может быть, и так. Но пока еще никто об этом ничего не писал, кроме меня», - заканчивает Дегтерев свой пост.