Жертвами небывалых ливней в Японии стали 70 человек

Число жертв сильнейших ливней в Японии достигло 70 человек. Еще около 60 - в списках пропавших без вести. За последние три дня в пострадавших районах прошло в два раза больше дождей, чем обычно за месяц.

В префектуре Окаяма уровень воды поднялся до вторых этажей жилых домов. Люди спасались на крышах, откуда их снимали с помощью вертолетов. Ливни спровоцировали оползни. Потоки грязи, смешанной с камнями, разрушили десятки зданий и заблокировали дороги.

На борьбу с последствиями стихии брошено более 50 тысяч пожарных, военных и полицейских. Экстренное заседание правительства провел премьер Японии Синдзо Абэ.