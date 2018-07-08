Во Львове активисты восстановили памятники на могилах советских солдат

Инициативная группа активистов украинской партии «За життя» (в пер. с укр. - «За жизнь») восстанавливает заброшенные памятники на могилах советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Каждое надгробие добровольцы приводят в порядок и обновляют стертые надписи, сообщается на сайте партии.

«Каждое имя и фамилию героев - солдат и офицеров Советской армии. Это наша историческая память, наши предки, защищавшие Украину от фашизма», - рассказывает заместитель Львовского областного отделения партии Инна Иваночко.

Активисты просят оказать посильную помощь всех неравнодушных граждан Украины.