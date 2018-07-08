Родители дали согласие на эвакуацию своих детей из затопленной пещеры в Таиланде

Родители детей, находящихся в «плену» пещеры Тхам Луанг уже более двух недель, дали согласие на проведение спасательной операции.

«Перед тем как отправить команду иностранных и тайских дайверов в пещеру для вывода детей, мы посвятили их родителей во все детали операции и получили их согласие на проведение эвакуации по нашему плану», - заявил губернатор провинции Пхаяо Наронгсак Осоттханакон.

По словам губернатора, в операции, которая началась в 10:00 (в 06:00 по московскому времени) и продлится до вечера, задействованы 13 опытнейших дайверов со всего мира и пять военных пловцов ВМС Таиланда.

Члены подростковой футбольной команды и их тренер стали пленниками пещеры, в которой пытались укрыться от ливня. Однако дождевая вода затопила ее гроты, отрезав выход на поверхность. В настоящее время дети находятся в одном из них.

Ранее сообщалось, что во время подготовки к спасательной операции погиб бывший военный пловец - ему не хватило воздуха на возвращение.