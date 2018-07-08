Спецпредставитель президента США высказался о судьбе Крыма

Спецпредставитель президента США Курт Волкер обвинил американские СМИ в искажении слов Дональда Трампа. Ранее на вопрос одного из журналистов о том, может ли глава Белого дома признать Крым российским в обозримом будущем, Трамп ответил: «Посмотрим». Волкер еще раз озвучил американскую позицию по этому вопросу.

«Белый дом высказался очень ясно. США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Это наша последовательная позиция», - сказал спецпредставитель.

Помимо этого, американский чиновник традиционно обвинил Кремль в развязывании гибридной войны в Крыму и Донбассе, сообщает РИА Новости.

Крым стал российским регионом после мартовского референдума в 2014 году. Тогда более 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев высказались за воссоединение с Россией.