Путин и Медведев поздравили Андрея Мягкова с юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев направили поздравительные телеграммы Андрею Мягкову, который празднует свое 80-летие. Об этом сообщает сайт Кремля.

Как отметил Путин, Мягкова любят миллионы зрителей за богатейшую коллекцию актерских работ.

«Вас знают и искренне любят миллионы людей - за настоящий большой талант и мастерство, за безграничную преданность профессии», - написал президент.

В свою очередь, Медведев отметил многогранность таланта Мягкова.

«Вы принадлежите к тем редким актерам, которые покоряют своим уникальным дарованием, виртуозной импровизацией, естественностью и обаянием», - говорится в его телеграмме.

Андрей Мягков родился в Ленинграде в 1938 году, в первый раз зритель увидел его на экране в 1965-м, в фильме «Похождения зубного врача». С тех пор на актерском счету Мягкова более 40 ролей, среди которых роли в фильмах «Ирония судьбы…», «Гараж», «Служебный роман», «Гонки по вертикали» и другие. Актер увлекается живописью, он автор трех детективных романов, написанных, по его признанию, прежде всего для собственной супруги.