Гусеницы-мутанты «атаковали» Приморье: видео

В Приморском крае местный житель обнаружил необычных существ. Видео со специфичными насекомыми автор ролика загрузил в Instagram .

На кадрах можно увидеть двух больших гусениц, которые начинают защищаться от назойливого оператора, выпуская свои жвалы.

«Сегодня в Новошахтинске обнаружены гусеницы-мутанты. Может, кто знает, что это?» - вопрошает автор ролика.

Комментаторы видеоролика отреагировали неоднозначно. Кто-то посоветовал «убрать их подальше» и не трогать, а кто-то проникся симпатией и захотел «потискать».