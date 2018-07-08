В Минобороны РФ прокомментировали уничтожение Израилем ЗРПК «Панцирь»
Командующий 1-й армией ПВО Андрей Демин прокомментировал инцидент с уничтоженным в Сирии ЗРК «Панцирь».
Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Командующий 1-й армией ПВО генерал-лейтенант Андрей Демин в эфире программы «Военная приемка» прокомментировал инцидент с уничтоженным в Сирии ЗРПК «Панцирь».
«Профессионально никакой, кроме человеческой, трагедии здесь нет (если кто-то погиб при этом обстреле). Потому что "Панцирь" не находился на боевой позиции, не был развернут, не вращались его антенны, он не выполнял боевую задачу», - сказал Демин.
Военачальник также подчеркнул, что к характеристикам «Панциря» этот инцидент не имеет никакого отношения.
«Фактически он (ЗРПК "Панцирь" - прим. ред.) был просто расстрелян, находясь на марше или на стоянке. Поэтому к характеристикам этого комплекса это не имеет никакого отношения», - подытожил Демин.