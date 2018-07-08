В Турции наказали более 18 тыс. госслужащих из-за попытки переворота

Турецкие власти уволили с государственной службы участников военного мятежа двухлетней давности. Своих кресел лишились сразу 18 632 человека.

Из различных родов Сухопутных сил турецкой армии уволено 3 077 бойцов, из ВМС - 1 126, из ВВС - 1 949 офицеров и командиров младшего состава. В жандармерии не досчиталась 649 своих сотрудников, преимущественно офицеров. Органы внутренних дел потеряли 8 998 человек. В министерстве юстиции в отставку отправлено 1 052 сотрудника.

Кроме того, своих кресел лишились четыре заместителя губернаторов и столько же глав исполнительной власти, сообщает Anadolu.

Попытка государственного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года, когда часть турецких военных заявила о своем неповиновении официальным властям. Вооруженные солдаты попытались захватить ряд стратегических объектов по всей стране. Путч не удался. Президент Реджеп Тайип Эрдоган остался у власти.