«Зонтик» над столицей: почему воздушные подступы к Москве считаются неприступными

В наши дни, когда внимание всего мира приковано к России в связи с проведением на ее территории крупнейшего спортивного мероприятия, чемпионата мира по футболу, ответственность «стражей неба» только возрастает. О том, как защищено небо российской столицы, какие средства и приемы имеются на вооружении у сил ПВО-ПРО для отражения опасностей и насколько сложно развернуть «зонтик» над территорией размером с небольшую европейскую страну, расскажет журналист Алексей Егоров в очередном выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Защита без компромиссов

Важно понимать: с террористами, которые попытаются атаковать важные объекты Москвы, никто церемониться не будет. Решение на уничтожение подобных целей будет принято оперативно, а реализовано молниеносно. Для этого система обороны столичного региона выстроена комплексно, в ее структуре задействованы различные силы и средства, а контроль обеспечивается в непрерывном режиме.

Четвертая дивизия ПВО 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны (особого назначения) ВКС России - то самое соединение, которое, по сути, и прикрывает Москву от ударов с воздуха. Командир дивизии полковник Валерий Варенцов управляет воинскими частями, у каждой из которых свое предназначение. В состав дивизии, помимо управления, входят четыре зенитных ракетных полка и радиотехнический полк. Три ЗРП вооружены зенитными ракетными системами С-400 «Триумф», один полк - модернизированным вариантом ЗРС С-300. В свою очередь, радиотехнический полк оснащен различными радиолокационными станциями, а также комплексами средств автоматизации. Как отмечают в 4-й дивизии, созданная на сегодня зона зенитного ракетного огня по своим пространственным показателям намного превышает предыдущие боевые возможности. Например, появилась возможность одновременного обстрела нескольких целей одним огневым средством.

По словам Варенцова, уничтожение вражеских самолетов может быть обеспечено на удалении от Москвы в 250-300 километров, крылатых ракет - в 60-50 километров. Стоит также подчеркнуть, что все воинские части соединения прошли практику боевого применения в ходе тактических учений на полигоне Ашулук. Вооружение показало свою высокую эффективность, а люди - уверенные навыки владения им.

К слову, в обозримой перспективе 1-я армия ПВО и ПРО готовится принять еще более совершенное оружие - комплексы С-500 «Прометей». Как подчеркивает командующий объединением генерал-лейтенант Андрей Демин, С-500 - это зенитно-ракетная система уже следующего поколения.

«Она будет не только глубоко модернизированной по отношению к системе С-400, в составе С-500 будет зенитно-ракетный комплекс противоракетной обороны, - отмечает командарм. - То есть она получит возможность сбивать атакующие наземные объекты, баллистические ракеты средней дальности и даже боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет. Тем самым эта система дополнит систему А-135, которая обороняет Москву, и может быть как мобильная система развернута на прикрытие любых объектов на территории страны».

Подмосковный «Дон»

Упомянутая командармом система А-135, по сути, защищает центр страны ни много ни мало от ядерного удара. Этот комплекс обоснованно считается самой совершенной противоракетной системой в мире. Предшественницей А-135 были комплексы А-35, а еще раньше - система С-25 «Беркут» (для ее эксплуатации проложили знаменитое Малое Московское кольцо - дорогу, которая сейчас вошла во все атласы под обозначением А107). Кстати, параметры системы ПВО Москвы когда-то обозначил лично Иосиф Сталин. Сделал это вождь со свойственной ему прямотой и категоричностью, определив, что с любого направления необходимо будет отразить налет на столицу не менее тысячи самолетов. И эта задача была реализована: соответствующая система разработана, испытана, а в 1955 году принята на вооружение.

Мозг современной системы ПРО - станция «Дон-2Н». Это стационарная многофункциональная радиолокационная станция кругового обзора сантиметрового диапазона с фазированной антенной решеткой. Она не имеет аналогов в мире. В ходе проведенного в 1996 году эксперимента «Одеракс» станция смогла обнаружить и построить траекторию малых космических объектов диаметром пять сантиметров, находящихся на удалении 500-800 километров. Технические возможности комплекса позволяют обнаруживать малоразмерные головные части баллистических ракет на рубеже Северного и Баренцева морей, сопровождать в автоматическом режиме до 100 элементов сложных баллистических целей, селектировать головные части ракет на фоне всего комплекса средств преодоления ПРО. Одновременно обеспечивается наведение противоракет ближнего и дальнего перехвата. По словам начальника отделения боевых алгоритмов и программ соединения Ильгара Тагиева, в командном пункте и средствах системы регулярно проводятся тренировки по отражению ракетно-ядерного удара почти со всех ракетоопасных направлений. Это акватории Атлантики, Тихого океана и Средиземного моря, районы континентальной части. По результатам селекции перехватываются только реальные боевые цели: ложные объекты, обманки отсеиваются. При этом работа над распознаванием ложных целей считается сложнейшей математической задачей, не случайно доверена она нашему суперкомпьютеру «Эльбрус-2». И он с ней справляется.

Видеть все, что шевелится

Если комплекс «Дон» - это щит, то есть в системе ПРО и свой разящий меч. Это, собственно говоря, те самые противоракеты, которые непосредственно поражают опасные воздушные объекты, к примеру боевые блоки баллистических ракет. Таких огневых средств вокруг столицы развернуто немало. Противоракеты находятся в шахтно-пусковых установках, а для их транспортировки задействуются транспортно-установочные машины. Стоит отметить, что при работе с этим оружием учитываются все моменты, даже возможное применение противником средств радиоэлектронного подавления. В таких случаях применяется комплекс РЭБ, носящий имя «Дзюдоист». Он как раз и предназначен для обнаружения, измерения параметров и определения местоположения радиоэлектронных средств, выявления и закрытия технических каналов утечки информации. Вообще, каким-то образом воздействовать на работу объектов системы ПВО-ПРО в принципе невозможно. Например, вылазка диверсионной группы заранее обречена на провал: подступы к подобным объектам имеют многоступенчатую, эшелонированную систему защиты, основанную в том числе на применении современных технических средств охраны. Аналогичным образом - в «формате» неприступных крепостей - обеспечена защита и командных пунктов. Некоторые укрытия рассчитаны на стойкость к применению даже ядерного удара, они надежно прячут людей от воздействия такого оружия.

Как отмечает генерал-лейтенант Андрей Демин, сегодня система А-135 находится на этапе кардинальной модернизации. Ее элементы проходят поэтапное обновление, при этом комплекс продолжает нести боевое дежурство. Как говорит командарм, по итогам такой реновации та же станция «Дон» с изменением комплектующих и переходом на новые технологии получит возможность видеть баллистические ракеты гораздо дальше, сопровождать боевые блоки более точно. Что же касается противоракетных комплексов, то они обновятся противоракетами с более оптимальными, улучшенными характеристиками.

Новацией средств ПВО-ПРО стала и постановка в строй оружия, получившего название «Панцирь». Этот мобильный зенитный ракетно-пушечный комплекс предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения, способен обеспечить защиту обороняемого объекта не только от воздушных, но и от наземных и надводных угроз. По словам Демина, применение «Панцирей» дает возможность прикрывать отдельные особо важные объекты. Кстати, в Сирии эти комплексы, состоящие на вооружении правительственных войск, во время натовского удара по Дамаску обеспечили уничтожение 23 целей, запустив при этом 25 ракет. То есть нерезультативными оказались всего два залпа - вполне допустимая погрешность. «Панцирь», как говорят специалисты, обеспечивающие работу этого ЗРПК, просматривает пространство в радиусе 30 километров от себя, может действовать как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Хотя, 30 километров - это для армии особого назначения не уровень. Одна из находящихся в ее составе радиолокационных станций способна обеспечить дальность обнаружения объектов… почти в три тысячи километров! Это единственная в России РЛС подобного типа, с ее помощью ведется контроль за воздушной обстановкой в Европе, в акваториях Черного и Средиземного морей, в странах Средней Азии. Вся радиолокационная информация от подразделений радиотехнических войск, от системы контроля воздушного пространства Росавиации стекается в разведывательно-информационный центр командного пункта. Слежение за воздушной обстановкой непосредственно на подступах к столице обеспечивает группировка антенн и радаров, расположенных вдоль автодороги А108. Кстати, эта трасса, как и упомянутая выше А107, тоже имеет военное прошлое: когда-то ее специально построили именно с целью объединить антенные точки системы противовоздушной обороны Москвы. Отслеживаются любые объекты в воздухе, даже воздушные шары. Возможности современной техники это позволяют.

Небо на замке

О том, что угроза воздушного нападения может быть реальностью, москвичам напоминать не надо. Двадцать второго июля 1941 года, ровно через месяц после начала войны, гитлеровцы устроили массированный налет на Москву, направив только в район Кремля сразу 250 самолетов. Доктор исторических наук Сергей Девятов называет особо пострадавшие тогда объекты, среди них - Георгиевский зал, крышу которого пробило 250-килограммовой авиабомбой. Для отражения атак немецкой авиации в арсенале столичной ПВО к началу войны имелся определенный набор сил и средств. Это и первая в мире РЛС «Рус-1», и мобильные прожекторы на угольных стержнях (они давали направленный луч на десятки километров). А еще сканирование воздушного пространства обеспечивали девушки-слухачи, которые располагались в ямах акустически выверенной формы и определяли приближение воздушной армады противника. Элементами защиты также стали маскировка, в том числе объектов Кремля, использование зенитного огня, истребителей-перехватчиков. Кстати, штаб Московской зоны ПВО был оборудован еще до начала войны, в 1938 году. Он располагался в районе станции метро «Кировская» (ныне - «Чистые пруды»). Здесь в периоды воздушных налетов работал и Сталин.

Нынешняя система обороны столицы с воздуха, конечно же, значительно совершеннее. На смену пропеллерным истребителям пришли реактивные самолеты, а также боевые ударные вертолеты Ка-52, которые всегда находятся, что называется, на низком старте. Возможности этой боевой машины таковы, то ей под силу принудить к посадке даже легкомоторный самолет. Именно на таком кукурузнике совершил когда-то свой дерзкий рейд в центр Москвы воздушный хулиган Матиас Руст. Сегодня подобные выходки уже невозможны: система ПВО-ПРО столицы не допустит в столичное небо ни одного незваного гостя.