Националисты жестоко избили Савченко в Киеве

В Киеве украинские националисты из организации «С14» (запрещена в России) избили Александра Савченко, заместителя председателя партии «Розумна сила».

Акция устрашения произошла в одном из помещений Торгово-промышленной палаты, где партия проводила свое мероприятие. Как пишет украинский «Обозреватель», в зал ворвались 20-30 молодых парней в майках с символикой фашистской организации, разгромили экспозицию и избили Савченко.

Сами нацисты, не стесняясь, рассказали о своем «подвиге» в соцсетях.

«Сорвали шабаш пророссийской партии "Розумна сила". Заместитель главы Александр Савченко получил справедливое вознаграждение за свою деятельность», - написали они на своей странице в соцсети.

Публикация встретила восторженные отклики «патриотично настроенных» украинцев. Последние выразили удовлетворение тем, что избит политик, «которому Герман - главный обвиняемый по делу о "покушении" на Бабченко - возил деньги из Москвы». Другие выразили желание посмотреть видео, на котором «из Савченко льется кровь».

Полиция Киева объявила, что начала расследование происшествия.