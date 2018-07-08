Игра мускулами: опубликованы первые кадры захода американских кораблей в Черное море

В Сети появились первые кадры захода в Черное море флагмана 6-го флота ВМС США корабля USS Mount Whitney. Экипаж боевого корабля должен принять участие в совместных с украинскими моряками учениях Sea Breeze - 2018. Кадры прохода корабля были опубликованы в Twitter.

Ранее сообщалось, что в акваторию Черного моря также для участия в учениях вошел ракетный эсминец Porter.

Совместные американо-украинские маневры Sea Breeze - 2018 начнутся 9 июля и продлятся две недели.